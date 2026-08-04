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Политика

Раскрыты условия сделки Ирана и Омана по Ормузскому проливу

NYT: Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе
Reuters

Иран и Оман близки к сделке о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских и американских чиновников. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских и американских чиновников.

По словам инсайдеров, соглашение предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана — для выхода из него. За проход через пролив будет взиматься «сервисный сбор» для покрытия экологических последствий, обеспечения безопасности коммерческих судов и содержания персонала, доходы будут делиться поровну между Ираном и Оманом.

NYT отмечает, что это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней.

При этом высокопоставленные чиновники Пентагона скептически рассматривают эту сделку по Ормузу, полагая, что условия этой договоренности будут означать капитуляцию США перед лицом Ирана.

В конце июля стало известно, что что Оман и Иран ведут переговоры о соглашении по судоходству в Ормузском проливе. Его целью может стать восстановление третьего маршрута между северным и южным путями, который ранее не использовался из-за военного конфликта.

До этого Оман выступал против введения пошлин за проход через Ормузский пролив. При этом в султанате допустили, что компаниям могут предоставлять добровольные услуги в сфере безопасности на воде.

Ранее в МИД Ирана отреагировали на возможное соглашение с Оманом по Ормузу.

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