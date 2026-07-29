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Политика

США расширили санкционный список по Ирану

США ввели санкции против 10 компаний и 8 судов, связанных с Ираном
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана, включив в список 10 юридических лиц и 8 нефтяных танкеров. Соответствующее уведомление опубликовало Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Под ограничения попали компании, зарегистрированные в Иране, Гонконге и на Маршалловых Островах.

Включение в санкционный перечень влечет за собой блокировку активов на территории США, а также запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля США возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе.

Ранее Пентагон уличили в занижении потерь США в войне с Ираном.

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