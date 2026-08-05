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Политика

Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт

Трамп: Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану.

«Пролив будет открыт очень скоро, иначе по ним (по Ирану. — прим. ред.) будет нанесен сильный удар, и после пролив будет открыт», — сказал глава Белого дома.

4 августа газета The New York Times сообщила, что Иран и Оман близки к сделке о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

По словам инсайдеров, соглашение предполагает движение судов вдоль побережья Ирана для входа в Персидский залив и вдоль побережья Омана — для выхода из него. За проход через пролив будет взиматься «сервисный сбор» для покрытия экологических последствий, обеспечения безопасности коммерческих судов и содержания персонала. Доходы будут делиться поровну между Тегераном и Маскатом.

3 августа Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив.

Ранее Трамп поверил словам Путина и Си Цзиньпина об отсутствии поставок оружия Ирану.

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