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Политика

В Тегеране заявили, что США мешают переговорам Ирана и Омана

Fars: переговоры Ирана и Омана давно пришли бы к результату, если бы не США
Adam Gray/Reuters

Переговоры между Ираном и Оманом по статусу Ормузского пролива давно пришли бы к результату, если бы не вмешательство США. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Если бы США и некоторые их региональные товарищи не мешали процессу двусторонних переговоров между Ираном и Оманом, эти переговоры уже точно пришли бы к результату», — сказал источник.

Собеседник агенства добавил, что Иран ведет переговоры по статусу Ормузского пролива только с Оманом.

3 августа Трамп заявлял, что США и Иран обсуждают возможность полного открытия Ормузского пролива уже 4 августа. По его словам, переговоры с Ираном должны пройти быстро, и после открытия Ормузского пролива речь будет идти о ядерном потенциале Исламской республики. Трамп подчеркнул, что сейчас у Ирана есть «последний шанс» подписать «хороший документ».

В свою очередь, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что слова Трампа о переговорах не соответствуют действительности. Он уточнил, что Исламская Республика и Оман обсуждают вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Трамп высказался о планах Ирана по взиманию платы за проход через Ормузский пролив.

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