Трамп оценил прошедшие в Омане переговоры США и Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что представители США и Ирана провели «очень хороший» день переговоров в Омане. Об этом сообщает Fox News.

Об этом политик сказал представителям СМИ перед вылетом из Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Он выразил мнение, что в контактах с Исламской Республикой достигнут «большой прогресс».

«Я думаю, было бы мудро заключить сделку. Посмотрим, что произойдет», — добавил президент США.

Также 4 августа газета The New York Times сообщила, что Иран и Оман близки к сделке о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Комментируя это сообщение, Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее Трамп поверил словам Путина и Си Цзиньпина об отсутствии поставок оружия Ирану.