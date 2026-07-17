На Украине назначили нового главу «Нафтогаза»

Сергей Федоренко стал новым главой компании «Нафтогаз Украина» вместо Сергея Корецкого, который занял пост премьер-министра страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, новое руководство компании призвано «очистить внутренние процессы в компании от грабительского олигархического влияния».

12 июля Зеленский сообщил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства.

16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. 13 июля «Украинская правда» написала, что Зеленский среди ключевых приоритетов будущего правительства назвал подготовку Украины к тяжелой зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что для РФ не несут «принципиального значения» перестановки в украинском правительстве.

Ранее новый премьер Украины предложил Раде кандидатов на должности в правительстве.