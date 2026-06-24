ФАС предупредила участников рынка нефтепродуктов насчет повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала профильным объединениям письма с напоминанием о недопущении необоснованного роста цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В документе 26 ассоциациям и союзам, работающим на рынке нефтепродуктов, рекомендовано соблюдать принципы ответственного ценообразования в мелкооптовом и розничном сегментах.

Кроме того, ФАС предупредила, что отслеживает и анализирует ценообразование у поставщиков, реализующих топливо независимым АЗС и аграриям.

По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 9,81% при общей инфляции 3,94%, дизельное топливо выросло в цене на 8,59%. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что скачка цен на бензин в стране не произошло.

ФАС провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров, начала борьбу со спекуляцией топливом в интернете, а также запросила обоснование цен у отдельных сетей АЗС.

Ранее москвичи раскупили канистры для бензина.