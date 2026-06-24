Силуанов оценил ситуацию с ценами на топливо в России

В России не наблюдается скачка цен на топливо — бензин незначительно подорожал лишь на независимых АЗС, при этом на заправках, которые принадлежат системообразующим компаниям, «если цены и выросли, то незначительно». Об этом заявил в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Корреспондент спросил, не потребуется ли выделение дополнительных бюджетных средств на поддержку общественного транспорта «на фоне скачков цен на бензин». Министр не согласился с постановкой вопроса, отметив, что не видит резкого подорожания топлива.

«На ряде заправок независимых — да, там отмечается рост, но про заправки, которые принадлежат нашим системообразующим, вертикально интегрированным компаниям, — там цены если и выросли, то незначительно», — сказал Силуанов.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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