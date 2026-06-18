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Бизнес

ФАС проверит сеть АЗС «Нефтьмагистраль»

Baza: ФАС проверит «Нефтьмагистраль» после повышения цен на топливо
Константин Михальчевский/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сеть АЗС «Нефтьмагистраль» после повышения цен на топливо в московском регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Компании необходимо в течение недели предоставить информацию о средневзвешенных ценах, объемах реализации, рентабельности продаж и экономическое обоснование увеличения стоимости бензина и дизеля», — говорится в сообщении.

18 июня литр 95-го бензина на АЗС «Нефтьмагистраль» стоил почти 95 рублей, что почти на 20 рублей выше, чем на других сетевых АЗС.

Накануне ФАС поручила своим территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива сельскохозяйственным производителям в период сезонных полевых работ.

В ведомстве уточнили, что усиление контроля направлено на обеспечение стабильного снабжения аграриев топливом в период проведения сезонных работ. Особое внимание необходимо уделить соблюдению антимонопольного законодательства в мелкооптовом сегменте, включая продажу топлива с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций, подчеркнули в ФАС.

Ранее Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве.

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