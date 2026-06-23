ФАС поручила усилить контроль за топливом для аграриев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев еще 16 территориальным органам. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Поручение направлено в региональные УФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Им предписано усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, включая отгрузку с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС. Отмечается, что особое внимание необходимо сосредоточить на поставках горючего сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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