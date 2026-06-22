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Бизнес

ФАС борется с перепродажей топлива в интернете

ФАС заявила о работе с платформами для предотвращения перепродаж топлива
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взаимодействует с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекулятивную перепродажу топлива в России. Об этом служба заявила на своем сайте.

В рамках этой работы, как рассказали в ФАС, «Авито» скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории, а на маркетплейсах Ozon и Wildberries была запрещена продажа топлива. Попытки создать карточки с таким товаром блокируются еще на этапе модерации, до их появления на электронной витрине маркетплейсов, подчеркнули в службе.

В ведомстве добавили, что работа по проверке экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов ведется постоянно, в случае выявления нарушений служба принимает меры.

22 июня, комментируя ситуацию с ценами на нефтепродукты в России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что правительство работает с нефтяными компаниями. По его словам, ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры.

Ранее в Севастополе приостановили продажу топлива.

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