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Бизнес

ФАС провели внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров и поручила усилить контроль
Алексей Филиппов/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении трех трейдеров из-за сговора во время торгов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС рассказали, что на оптовом рынке были проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров.

«ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах», — говорится в сообщении.

Служба установила, что три компании заключили антиконкурентное соглашение для получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи по завышенным ценам бензина и дизельного топлива.

На фоне этого ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, а также за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС.

20 июня управление Федеральной антимонопольной службы взяло на контроль ситуацию с топливом в Тульской области.

Ранее в Севастополе приостановили продажу топлива.

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