Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Набиуллина спрогнозировала динамику инфляции в России

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Инфляция в России должна и будет снижаться, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Ее слова передает ТАСС.

«Сами граждане оценивают текущий рост гораздо выше — в 15%, и эта разница между цифрами Росстата и тем, как люди оценивают инфляцию, существует не потому, что Росстат что-то считает неверно, это как следствие очень длинного периода высоких темпов роста цен», — отметила глава Банка России.

Она подчеркнула, что мириться с высокой инфляцией нельзя.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), инфляция в России за период с 17 по 23 марта составила 0,19%. Значение оказалось выше по сравнению с предыдущей неделей. Тогда инфляция достигла 0,08%.

С начала марта рост потребительских цен в стране составил 0,41%, а с начала 2026 года — 2,78%.

Анализ сведений, собранных за аналогичный период марта текущего и прошлогоднего годов, свидетельствует о том, что годовая инфляция в РФ демонстрирует ускорение. Согласно методике Банка России, основанной на недельной динамике, инфляция выросла с 5,88% до 5,99% на 16 марта. Расчеты министерства экономического развития, при которых использовались среднесуточные данные за весь март 2025 года, также указывают на ускорение инфляции — с 5,79% до 5,84% на 16 марта. Разница в оценках вызвана тем, что в марте прошлого года рост цен был умеренным в первой половине месяца, но позже ускорился.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние на инфляцию повышения налога на добавленную стоимость.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!