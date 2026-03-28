Филиппо: помощь Франции своей экономике в 243 раза меньше ее кредита для Украины

Франция выделила пострадавшим из-за ближневосточного конфликта отраслям своей экономики всего €70 млн — в 243 раза меньше доли Парижа в кредите ЕС для Украины на €90 млрд. Возмущение по этому поводу выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По словам политика, сумма господдержки отраслей, на которых наиболее сильно отразился рост цен на топливо, несопоставима с €17 млрд, выделенных Францией на кредит для Киева.

Филиппо расценил такие решения правительства как издевательство над собственными гражданами.

«Соотношение 1 к 243! В 243 раза больше для украинцев, чем для французов… Правительство издевается над французами, это должно прекратиться!» — написал политик.

При этом Евросоюз до сих пор не может согласовать выделение кредита Киеву, поскольку венгерский премьер-министр Виктор Орбан заблокировал это решение. Он заявил, что не отзовет свое вето до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Дошло до того, что власти Германии и Польши обвинили Будапешт в поддержке России.

