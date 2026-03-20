Мерц обвинил Орбана в нарушении одного из принципов Евросоюза

Мерц: Орбан отказом снять вето с кредита Украине нарушил принцип лояльности в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отказавшийся отменить вето на выделение крупного кредита Украине, нарушил принцип лояльности между странами — членами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

«Орбан нарушает один из основополагающих принципов нашего сотрудничества», — подчеркнул глава немецкого правительства.

Мерц добавил, что премьер-министр Венгрии «подорвал способность ЕС действовать» и нанес ущерб репутации регионального содружества.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила о понимании позиции Виктора Орбана по выделению Украине кредита в размере €90 млрд. Она назвала действия венгерского коллеги «нормальными» и призналась, что поступила бы аналогичным образом, если бы находилась в его позиции.

19 марта в Брюсселе состоялся саммит ЕС, в ходе которого Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине крупного кредита и принятие 20-го пакета антироссийских санкций. 16 марта министр иностранных дел Венгрии предупредил, что Будапешт не поддержит новый пакет санкций против РФ и кредит Украине до тех пор, пока последняя не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее французский политик рассказал, что Орбан выдвинул Зеленскому жесткий ультиматум.

 
