Трамп назвал условие, которое скоро приведет к резкому падению цен на нефть

Цены на нефть быстро снизятся после ликвидации ядерной угрозы со стороны Тегерана. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома назвал происшедший рост цен на нефть краткосрочным и выразил уверенность, что ее стоимость стремительно упадет после нейтрализации иранской ядерной угрозы. Трамп подчеркнул, что выросшие цены на нефть являются очень малой платой за безопасность и мир в США и во всем мире.

9 марта стало известно, что цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 19%.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Белый дом рассматривает возможность использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации мировых цен на фоне военной операции против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

