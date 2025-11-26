На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о замедлении годовой инфляции

Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась за неделю до 6,92 %
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Годовая инфляция в России в период с 18 по 24 ноября замедлилась с 7,12% до 6,92%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, опубликованном Минэкономразвития РФ.

По данным ведомства, с начала ноября цены в России выросли на 0,4%. При этом за неделю показатель составил 0,14%, а с 1 января — 5,25%.

В министерстве отметили, что в продовольственном секторе цены изменились на 0,16%, а темпы роста стоимости непродовольственных товаров составили 0,08%. По данным Минэкономразвития, в секторе наблюдаемых услуг цены выросли на 0,16%.

24 ноября зампред Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор рассчитывает добиться показателя инфляции в 4% в 2026 году. Он подчеркнул, что это позволит снизить ключевую ставку до тех уровней, «которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет».

Ранее россиянам рассказали, что поможет снизить цены.

