В России заявили о замедлении годовой инфляции

Годовая инфляция в России в период с 18 по 24 ноября замедлилась с 7,12% до 6,92%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, опубликованном Минэкономразвития РФ.

По данным ведомства, с начала ноября цены в России выросли на 0,4%. При этом за неделю показатель составил 0,14%, а с 1 января — 5,25%.

В министерстве отметили, что в продовольственном секторе цены изменились на 0,16%, а темпы роста стоимости непродовольственных товаров составили 0,08%. По данным Минэкономразвития, в секторе наблюдаемых услуг цены выросли на 0,16%.

24 ноября зампред Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор рассчитывает добиться показателя инфляции в 4% в 2026 году. Он подчеркнул, что это позволит снизить ключевую ставку до тех уровней, «которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет».

