В ВТБ рассказали, когда россиянам ждать пика инфляции

Первый зампред ВТБ Пьянов: пик инфляции в России придется на начало 2026 года

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что пика инфляции в России стоит ожидать в начале 2026 года. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, на этот период придется пиковый рост потребительских цен. Пьянов уточнил, что у россиян остается не так много времени, чтобы приготовиться к очередному скачку инфляции.

«Мое ощущение, что инфляция будет более 5 процентов», — отметил он.

До этого директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов рассказал «Газете.Ru», что стоит ли ждать повышения цен на кофе в 2026 году и на сколько.

По его словам, практически весь мировой объем кофе сегодня продается на нескольких биржах, ключевыми из которых являются Межконтинентальная биржа в Лондоне, где происходят торги по робусте, и Межконтинентальная ICE (International Coffee Exchange) в Нью-Йорке, торгуемые по арабике. По данным ICE, в сентябре 2025 года мировые цены на кофе находились на уровне $3,25 за фунт (примерно $7,15 за кг) — это один из самых высоких показателей за последние годы.

30 ноября заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай рассказал, что в розничных магазинах России наценки на рыбу достигают 200% от себестоимости ее добычи.

Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете.