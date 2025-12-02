На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ВТБ рассказали, когда россиянам ждать пика инфляции

Первый зампред ВТБ Пьянов: пик инфляции в России придется на начало 2026 года
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что пика инфляции в России стоит ожидать в начале 2026 года. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, на этот период придется пиковый рост потребительских цен. Пьянов уточнил, что у россиян остается не так много времени, чтобы приготовиться к очередному скачку инфляции.

«Мое ощущение, что инфляция будет более 5 процентов», — отметил он.

До этого директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов рассказал «Газете.Ru», что стоит ли ждать повышения цен на кофе в 2026 году и на сколько.

По его словам, практически весь мировой объем кофе сегодня продается на нескольких биржах, ключевыми из которых являются Межконтинентальная биржа в Лондоне, где происходят торги по робусте, и Межконтинентальная ICE (International Coffee Exchange) в Нью-Йорке, торгуемые по арабике. По данным ICE, в сентябре 2025 года мировые цены на кофе находились на уровне $3,25 за фунт (примерно $7,15 за кг) — это один из самых высоких показателей за последние годы.

30 ноября заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай рассказал, что в розничных магазинах России наценки на рыбу достигают 200% от себестоимости ее добычи.

Ранее Путин подписал закон о федеральном бюджете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами