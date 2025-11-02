На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Мальдивах навсегда запретили сигареты для поздних зумеров

На Мальдивах ввели пожизненный запрет на табак для рожденных после 2007-го
Depositphotos

На Мальдивах ввели пожизненный запрет на табак для граждан, которые родились после января 2007 года. Об этом сообщил Минздрав Республики.

Таким образом, приобрести табачные изделия не смогут поздние зумеры (Поколение Z — люди 1997-2010 годов рождения), поколение Альфа (Люди 2011-2024 годов рождения) и др.

«Запрет распространяется на все виды табака, и розничные продавцы обязаны проверять возраст перед продажей», — уточнили чиновники.

По данным ведомства, сохраняется также запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейп-устройств для граждан любого возраста.

Продажа табачных изделий несовершеннолетнему карается на Мальдивах штрафом $3,2 тыс. (около 260 тысяч рублей), а использование вейп-устройств — $320 (примерно 25,7 тысяч рублей).

По данным властей, Мальдивы стали «первой страной в мире, которая ввела общенациональный запрет на употребление табака для нескольких поколений».

В России до конца ноября на кассах самообслуживания появится сервис, позволяющий подтверждать совершеннолетие покупателей с помощью распознавания лица. Для использования этой опции необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Первоначально система пройдет апробацию в нескольких фитнес-клубах Москвы.

Ранее стало известно, когда в России могут разрешить онлайн-продажу вина и энергетиков.

