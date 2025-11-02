На Мальдивах навсегда запретили сигареты для поздних зумеров

На Мальдивах ввели пожизненный запрет на табак для рожденных после 2007-го

На Мальдивах ввели пожизненный запрет на табак для граждан, которые родились после января 2007 года. Об этом сообщил Минздрав Республики.

Таким образом, приобрести табачные изделия не смогут поздние зумеры (Поколение Z — люди 1997-2010 годов рождения), поколение Альфа (Люди 2011-2024 годов рождения) и др.

«Запрет распространяется на все виды табака, и розничные продавцы обязаны проверять возраст перед продажей», — уточнили чиновники.

По данным ведомства, сохраняется также запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейп-устройств для граждан любого возраста.

Продажа табачных изделий несовершеннолетнему карается на Мальдивах штрафом $3,2 тыс. (около 260 тысяч рублей), а использование вейп-устройств — $320 (примерно 25,7 тысяч рублей).

По данным властей, Мальдивы стали «первой страной в мире, которая ввела общенациональный запрет на употребление табака для нескольких поколений».

В России до конца ноября на кассах самообслуживания появится сервис, позволяющий подтверждать совершеннолетие покупателей с помощью распознавания лица. Для использования этой опции необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Первоначально система пройдет апробацию в нескольких фитнес-клубах Москвы.

Ранее стало известно, когда в России могут разрешить онлайн-продажу вина и энергетиков.