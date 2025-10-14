На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: введение потолка цен приведет к резкому подорожанию бензина

Топливный эксперт Бунина: потолок цен на бензин резко повысит стоимость топлива
Сергей Аверин/РИА Новости

В России предложили ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Однако такая инициатива в конечном итоге не только не сможет заморозить цены, но и приведет к их росту, так как стоимость литра топлива на вертикального интегрированных АЗС дойдет до уровня независимых заправок, предупредила в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«Эту идею могут и поддержать, но она дурацкая, — заявила специалист. — Апеллировать для принятия будут к ценам на независимых заправочных станциях, а это повлечет увеличение стоимости на вертикально интегрированных АЗС. Абсолютно на всех станциях поднимутся цены в такой ситуации».

По словам Буниной, при таком раскладе несетевые заправки будут получать около рубля с литра бензина, а крупные до 10 рублей с литра. Такой разрыв связан с тем, что независимые АЗС вынуждены покупать топливо на бирже и у трейдеров. При этом у вертикально интегрированных АЗС есть предприятия полного цикла, в соответствии с чем и цены там складываются совершенно иные.

«Мы уже наблюдали ситуацию, что у независимых АЗС они выше. Это разрыв из-за стоимости сырья на рынке и у оптовиков, а не потому, что кто-то хочет навариться», — заключила эксперт.

Напомним, с инициативой ввести потолок цен на топливо на АЗС в ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС). Предлагается разработать специальный индекс, который будет рассчитываться на основе стоимости топлива в аналогичный день прошлого года с учетом инфляции. Свое предложение авторы объяснили тем, что в этом году некоторые АЗС необоснованно завышали цены, значительно превышая уровень инфляции, несмотря на рекомендации регулирующих органов, что уже привело к проверкам и применению антимонопольных мер.

Ранее в российском регионе независимые АЗС прекратили продажу бензина АИ-92 и АИ-95.

