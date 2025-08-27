На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минфине РФ спрогнозировали рост экономики на 1,5%

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В текущем году рост экономики России составит не менее 1,5%. Такое заявление сделал министр финансов страны Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Правительства, сообщает Кремль.

«В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году», — сказал глава ведомства.

Силуанов добавил, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для Банка России основанием для смягчения денежно-кредитной политики.

В июле глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований.

Как отметила председатель ЦБ, темпы снижения инфляции в РФ опережают ожидания регулятора. При этом, подчеркнула Набиуллина, текущие показатели по-прежнему превышают целевые значения как в годовом выражении, так и в месячных темпах.

Также председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что необходимо снижать ключевую ставку, ожидание этого очевидно. По его словам, инфляция снижается. К концу 2025 года она должна быть на уровне 7%. Парламентарий отметил, что «это посыл» Центрального банка России в отношении ставки, которая остается высокой.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.

