Набиуллина заявила о завершении адаптации России к внешним изменениям

Российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора, передает ТАСС.

По словам главы ЦБ, структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена.

«Сейчас перед нами стоят задачи нового типа, прежде всего связанные с технологическими изменениями, которые могут иметь более масштабные последствия, чем адаптация последних двух лет. Финансовая система успешно выдержала испытание переходом на новую модель финансирования», — заявила Набиуллина.

Как отметила глава Банка России, темпы снижения инфляции в РФ опережают ожидания регулятора. При этом, подчеркнула Набиуллина, текущие показатели по-прежнему превышают наши целевые значения как в годовом выражении, так и в месячных темпах.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.