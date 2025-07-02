На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина заявила о завершении адаптации России к внешним изменениям

Набиуллина: адаптация экономики России к внешним изменениям завершилась
close
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора, передает ТАСС.

По словам главы ЦБ, структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена.

«Сейчас перед нами стоят задачи нового типа, прежде всего связанные с технологическими изменениями, которые могут иметь более масштабные последствия, чем адаптация последних двух лет. Финансовая система успешно выдержала испытание переходом на новую модель финансирования», — заявила Набиуллина.

Как отметила глава Банка России, темпы снижения инфляции в РФ опережают ожидания регулятора. При этом, подчеркнула Набиуллина, текущие показатели по-прежнему превышают наши целевые значения как в годовом выражении, так и в месячных темпах.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами