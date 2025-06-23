На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина высказалась о росте цен в России

Набиуллина: жители России продолжают ощущать высокий рост цен
close
«РИА Новости»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «РИА Новости»

Россияне продолжают ощущать высокий рост цен. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой был опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Недельные цифры действительно показывают существенное снижение инфляции, но мы видим, что люди оценивают и текущую инфляцию: инфляционные ожидания остаются еще высокими. И нам надо быть уверенными, что инфляция снижается устойчиво, то есть она не развернется вспять», — сказала руководитель регулятора.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что ожидает инфляцию в стране по итогам этого года на уровне 7%.

19 июня глава Центробанка сказала, что регулятор продолжит последовательно снижать инфляцию до целевого уровня в 4%. По ее словам, возвращение к этому показателю имеет огромное значение как для населения, так и для бизнеса.

Набиуллина также говорила, что ЦБ будет снижать ключевую ставку, которая в настоящее время находится на уровне 20%, по мере замедления инфляции в России. Она отметила, что сейчас фиксируется замедление роста цен.

Ранее в России резко подорожала шаурма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами