Набиуллина высказалась о росте цен в России

Россияне продолжают ощущать высокий рост цен. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой был опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Недельные цифры действительно показывают существенное снижение инфляции, но мы видим, что люди оценивают и текущую инфляцию: инфляционные ожидания остаются еще высокими. И нам надо быть уверенными, что инфляция снижается устойчиво, то есть она не развернется вспять», — сказала руководитель регулятора.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что ожидает инфляцию в стране по итогам этого года на уровне 7%.

19 июня глава Центробанка сказала, что регулятор продолжит последовательно снижать инфляцию до целевого уровня в 4%. По ее словам, возвращение к этому показателю имеет огромное значение как для населения, так и для бизнеса.

Набиуллина также говорила, что ЦБ будет снижать ключевую ставку, которая в настоящее время находится на уровне 20%, по мере замедления инфляции в России. Она отметила, что сейчас фиксируется замедление роста цен.

Ранее в России резко подорожала шаурма.