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Набиуллина заявила, что замедление инфляции в России проходит быстрее ожиданий ЦБ

Набиуллина: инфляция в России замедляется быстрее прогнозов ЦБ
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Банк России

Темпы снижения инфляции в России опережают ожидания Центробанка. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора, передает РИА Новости.

«Мы наблюдаем замедление инфляции, причем более быстрое, чем прогнозировали. Однако текущие показатели по-прежнему превышают наши целевые значения как в годовом выражении, так и в месячных темпах», — пояснила глава ЦБ.

30 июня замглавы ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России на заседании в июле может снизить ключевую ставку. Он рассказал, что решение на июльском заседании Центробанка будет исходить из уверенности в том, что инфляция движется по траектории возвращения к порогу 4% в следующем году. По его словам, если поступившие к этому моменту данные по экономике, рынку труда, кредитной активности и самой инфляции, а также по инфляционным ожиданиям позволят «говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом», то регулятор рассмотрит такой вариант.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.

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