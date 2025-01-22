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Аферисты придумали схему обмана с мемкоином Трампа

Аналитик Синицына: мошенники используют мемкоин Трампа для кражи денег
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Silas Stein/Global Look Press

Аферисты стали использовать упоминание мемкоинов президента США Дональда Трампа и его супруги — $TRUMP и $MELANIA — для создания криптомошеннических фишинговых сайтов. Об этом сообщила старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына в беседе с «Известиями».

Эксперты нашли свыше десятка сайтов для кражи средств с криптокошельков, использующих мем-токен $TRUMP для привлечения жертв, подчеркнула она.

По словам Синицыной, мошенники предлагают привязать криптокошелек к ресурсу, чтобы проверить право на участие в операциях с цифровой валютой. На сайтах указан официальный адрес контракта (токена), но при подключении кошелька запрашивается Seed-фраза, предупредила аналитик.

Кроме того, на одном из фишинговых сайтов предлагается перевести криптовалюту по реквизитам якобы для покупки криптовалюты $TRUMP, но на самом деле средства поступят в кошелек аферистов, добавила Синицына.

17 января Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты. За ночь стоимость монеты, позиционируемой как «единственный официальный мемкоин Трампа», выросла более чем на 600%, достигнув цены около $32. Позже Мелания Трамп, вслед за мужем, выпустила свою криптовалюту.

Ранее россиянам объяснили, как заработать на инвестициях в криптовалюту.

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