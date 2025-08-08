На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назначен президент управляющей компании ЮГК

Семен Гринько назначен президентом управляющей компании ЮГК
Александр Кондратюк/РИА Новости

Семен Гринько назначен президентом управляющей компании «Южуралзолото» (УК ЮГК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

«Южуралзолото» — ключевой актив горнодобывающего холдинга Russian Gold Group, специализирующегося на добыче золота в Челябинской области. Компания входит в топ-10 российских золотодобытчиков с объемом производства ~4 тонны в год. Предыдущим президентом УК был Константин Струков.

2 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании «Южуралзолото». Они обнаружили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации объектов в Челябинской области. По данным ведомств, из-за этих нарушений водоохранная зона оказалась загрязнена, а экология региона ухудшилась.

Позже Советский районный суд Челябинска принял решение о снятии Константина Струкова с поста президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний».

По версии следствия, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать эти активы в доход государства.

Ранее ФССП приняла меры по иску Генпрокуратуры к Струкову.

