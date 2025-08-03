Приставы принимают меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК

ФССП приняла меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК Струкову

Судебные приставы принимают обеспечительные меры в рамках иска, поданного Генеральной прокуратурой РФ к Константину Струкову, бывшему крупному акционеру публичного акционерного общества (ПАО) «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), и другим ответчикам с целью взыскания суммы в размере 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) РФ.

В ведомстве сообщили о поступлении исполнительных документов в отношении Ю.А. Шувалова, А.И. Колбасина, В.В. Потапова, К.И. Струкова, Л.Е. Струковой, А.К. Струковой, Е.К. Кузнецовой и У.А. Кузнецовой.

«Требование судебных актов — принятие обеспечительных мер на сумму 3,9 млрд рублей солидарно. <...> Сотрудники специализированного отделения судебных приставов по Челябинской области ГМУ ФССП России принимают комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение требований судебных решений», », — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что исполнительные производства в отношении нескольких должников были объединены в сводное исполнительное производство.

2 июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета (СК) провели обыски в офисных помещениях компании «Южуралзолото». В ходе проведения следственных мероприятий были выявлены нарушения, касающиеся правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации объектов, расположенных на территории Челябинской области. Согласно информации, предоставленной ведомствами, данные нарушения привели к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки в регионе.

Ранее контрольный пакет в золотодобытчике ЮГК перешел в госсобственность.