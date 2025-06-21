В Минцифры оценили возможность возвращения иностранных цифровых платформ в РФ

Оснований для возвращения в Россию иностранных цифровых платформ нет. Об этом в ходе выступления на ПМЭФ заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Я, честно, не вижу для этого никаких оснований, но все время обсуждается, что «вот-вот вернутся» и все, что мы непосильным трудом отвоевали, все будет обратно потеряно», — заявил он.

По словам Шадаева, некоторые компании, которые работали в стране до начала спецоперации, не совсем в полном объеме выполняли требования российского законодательства в вопросе хранения персональных данных и по другим позициям.

До этого во время выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что многие иностранные компании, которые на протяжении длительного времени работали в России, ушли из страны с большими потерями. Он добавил, что если какие-то компании уходили из России под политическим давлением элит своих стран, то они оказались ненадежными партнерами.

Среди прочего президент указал, что Россия будет создавать всевозможные условия для комфорта иностранных инвесторов для того, чтобы российские партнеры чувствовали себя здесь комфортно.

Ранее в правительстве назвали условия возвращения иностранных брендов в Россию.