Путин обвинил в ненадежности ушедшие с российского рынка компании

Многие иностранные компании, которые на протяжении длительного времени работали в России, ушли из страны с большими потерями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Многие инвесторы сами ушли с большими потерями. Но наша политика в этом смысле не претерпела никаких изменений», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что если какие-то компании уходили из России под политическим давлением элит своих стран, то они оказались ненадежными партнерами. Путин подчеркнул, что они поставили в трудное положение трудовые коллективы, которые могли оказаться на улице.

Среди прочего президент указал, что Россия будет создавать всевозможные условия для комфорта иностранных инвесторов для того, чтобы российские партнеры чувствовали себя здесь комфортно.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Зарубежные бренды, которые возвращаются в Россию, должны компенсировать убытки потребителей — такую идею предложила правительству «Общественная потребительская инициатива». Организация предлагает создать для этого фонд объемом не менее 400 млрд рублей. Его предлагают пополнять производителям гаджетов, автомобилей и другой техники, которые покинули РФ и нарушали права потребителей: отключали функции устройств, лишали пользователей возможности обновить ПО и так далее.

Ранее в правительстве назвали условия возвращения иностранных брендов в Россию.