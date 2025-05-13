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Путин сообщил о просьбах иностранных компаний вернуться на рынок РФ

Путин: на меня выходит крупный иностранный бизнес с вопросами о возвращении

Президент России Владимир Путин заявил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить свое возвращение в РФ. Об этом глава государства сообщил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«На меня выходит крупный бизнес, хотят вернуться. Ну ради Бога, пожалуйста. Но здесь очень важно, во-первых, нам нужно посмотреть, кто как себя вел», — отметил президент, говоря о возвращении иностранных компаний.

В марте Путин, говоря о возобновлении деятельности иностранных компаний в РФ, заявлял, что интересы отечественного бизнеса будут в приоритете.

Российский лидер отметил, что в стране есть предприятия, которые успели занять место ушедших с рынка компаний. Он подчеркнул, что Россия не будет ставить под угрозу их планы и сводить к нулю вложенные ресурсы и труд работников. Президент подчеркнул, что вопрос возвращения зарубежного бизнеса будет рассматриваться с учетом этой позиции.

До этого в Госдуме призвали запретить иностранным компаниям, которые финансировали ВСУ и критиковали политику Москвы, возвращаться в Россию. Там предложили также ввести повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в РФ научились делать не хуже.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.

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