Силуанов высказался о возможном возвращении западных компаний в РФ

Силуанов: на данный момент нет заявок на возвращение иностранных компаний в РФ

На данный момент нет заявок на возвращение иностранных компаний в Россию, но интерес растет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает газета «Известия».

«Каких-либо заявок на вход пока нет, но чувствую, что ситуация меняется, интерес к вложениям в Россию растет», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что никого из зарубежных компаний не выгоняли из РФ. Глава государства подчеркнул, что западный бизнес сам принял решение уйти.

Путин отметил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить условия своего возвращения в Россию. Президент подчеркнул, что не против, чтобы они вернулись, однако прежде надо посмотреть, «кто как себя вел».

Ранее в России заявили о подрыве доверия к ушедшим западным компаниям.