В правительстве назвали условия возвращения иностранных брендов в Россию

При рассмотрении вопроса о возвращении иностранных компаний на российский рынок власти будут исходить из интересов отечественной промышленности. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

По его словам, если освободившуюся после ухода западных компаний нишу уже заняли российские производители, то их позиции должны быть учтены в первую очередь. Он подчеркнул, что возвращение зарубежных брендов не должно мешать развитию и укреплению национального бизнеса. В случае, если это создаст препятствия для отечественных производителей, интересы, по его выражению, «разойдутся».

Мантуров напомнил, что никаких преференций для возвращающихся компаний предоставляться не будет. Все желающие вернуться должны будут работать на общих условиях. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить обновленный список ушедших брендов и разработать порядок их возможного возвращения, включающий обязательные гарантии ответственного ведения бизнеса.

Также Мантуров уточнял, что решение о допуске иностранных компаний будет приниматься индивидуально, исходя из их значимости для экономики. Он отмечал, что в случае отсутствия у таких компаний заранее оформленных опционов на выкуп активов — переговоры будут начинаться с нуля.

Ранее в Эстонии возмутились продаже «русифицированной» колы.