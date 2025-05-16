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ЕС готовит санкции против «Северного потока»

Фон дер Ляйен: ЕС готовит новый пакет санкций против России
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европейский союз готовит новый пакет санкций в отношении Российской Федерации, в него войдут рестрикции против газопровода «Северный поток». Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении «Северного потока-1» и «Северного потока-2», — сказала фон дер Ляйен.

12 мая представитель Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что ЕК рассматривает возможность введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» в случае, если Россия откажется от перемирия с Украиной. При этом она не стала уточнять, в чем могут заключаться эти рестрикции.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее в ЕС заявили, что РФ якобы «играет в игры» с перемирием на Украине.

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