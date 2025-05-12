Каллас утверждает, что Россия «играет в игры» с перемирием

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас утверждает, что Россия якобы «играет в игры» с перемирием на Украине, и призвала оказать давление на Москву, чтобы она «захотела мира». Ее слова приводит The Guardian.

«Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она действительно захотела мира, села и начала переговоры с Украиной», — сказала Каллас.

По ее словам, РФ «играет в игры» с перемирием, продолжая наносить удары. Глава дипломатии ЕС утверждает, что не может быть «переговоров под огнем».

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Китай поприветствовал инициативу Путина о переговорах с Украиной.