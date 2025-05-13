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Путин оценил улыбку Набиуллиной

Путин заявил, что если Набиуллина улыбается, значит, все хорошо
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Банк России

Президент России Владимир Путин заявил на XX съезде «Деловой России», что если председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина улыбается, значит, все хорошо.

Во время мероприятия Путин уточнил, есть ли на связи представитель Центрального банка. Набиуллина ответила, что она на связи, и улыбнулась.

«Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо», — сказал он.

Путин добавил, что «все улыбаются» и «у всех хорошее настроение».

Также Путин во время встречи заявил, что российской экономике нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку. На этой встрече президент также отметил, что одна из главных проблем российской экономики — высокая инфляция. Кроме того, Путин назвал «придурками» лидеров стран, которые вводят антироссийские санкции. Он подчеркнул, что западные государства делают многие вещи в ущерб самим себе.

Ранее в ЦБ спрогнозировали сроки перехода к однозначной инфляции.

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