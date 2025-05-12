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Российский рынок акций усилил рост после заявления Трампа

Российский рынок акций прибавил 2,9% после слов Трампа о переговорах в Стамбуле
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Российский рынок акций усилил рост и прибавил 2,9% после заявления президента США Дональда Трампа по ожидаемым переговорам по Украине в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мосбиржу.

Рублевый индекс Мосбиржи в моменте на сообщениях главы Белого дома увеличивался на 2,95% — до 2934,95 пункта, отметило агентство.

Незадолго до этого Трамп заявил о важности встречи делегаций Киева и Москвы в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что эти переговоры «могут привести к хорошим вещам».

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Медведев осудил планы западных лидеров принудить Россию к перемирию.

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