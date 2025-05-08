Путин рассказал, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах

Путин: почти вся торговля между РФ и КНР идет в рублях и юанях

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что почти все торговые операции между РФ и Китаем выполняются в рублях и юанях. Его слова приводит ТАСС.

«Практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в рублях и юанях», — заявил президент.

По его словам, Москва и Пекин выстроили устойчивую систему взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках.

Также Путин отметил, что переговоры между Россией и Китаем в Москве прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Кремле 8 мая. Стороны сначала общались в узком формате, а затем перешли к расширенному формату с участием делегаций двух стран. Россию на этой встрече представляют в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Си Цзиньпин заявил об укреплении связей России и КНР.