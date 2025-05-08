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Стало известно об увеличении поставок нефти в КНР в 2025 году

Новак: Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году
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Shutterstock

Россия в текущем году увеличит поставки нефти и газа в Китай, а поставки угля будут «чуть-чуть ниже». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«По углю чуть-чуть ниже. Что касается поставок нефти — повыше, по газу точно будем выше», — заявил Новак, комментируя прогноз поставок российских энергоресурсов в Китай по итогам текущего года.

Делегация КНР во главе с председателем Си Цзиньпином прибыла в Москву 7 мая.

Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа. После них планировалась неформальная часть — официальный завтрак и беседа за чаем.

Во время встречи с китайским коллегой президент России Владимир Путин отметил, что энергетика является важной частью российско-китайских экономических связей.

Президент среди прочего подчеркнул, что в прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа.

Кроме того, российский лидер напомнил, что РФ занимает второе место по отгрузкам в Китай угля и третье по экспорту сжиженного природного газа.

Ранее стало известно, какие подарки привезла китайская делегация в Кремль.

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