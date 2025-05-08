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Россия и Китай подпишут соглашение о защите инвестиций

Путин заявил о подписании соглашения с Китаем по инвестициям
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Petar Kujundzic/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о скором подписании соглашения между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, который прибыл в Россию с визитом в преддверии 80-летия Дня Победы.

По словам президента, обновленные соглашения «окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придадут серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации».

Делегация КНР во главе с председателем прилетела в Москву 7 мая. До этого сообщалось, что переговоры должны были состояться в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран.

До этого президент РФ заявил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер. Путин также отметил, что будет рад посетить КНР на празднование юбилея победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что парадный расчет КНР примет участие в параде на Красной площади в День Победы.

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