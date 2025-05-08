Путин раскрыл, что является центром экономических связей России и Китая

Энергетика является важной частью российско-китайских экономических связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе, передает пресс-служба Кремля.

»Локомотив наших связей — энергетика», — заявил российский лидер.

Президент отметил, что в прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Также глава государства напомнил, что РФ занимает второе место по отгрузкам в Китай угля и третье по экспорту сжиженного природного газа.

Среди прочего Путин обратил внимание, что новые совместные инициативы Москвы и Пекина в области энергетики находятся в разработке. В качестве примера российский лидер привел дальневосточный газовый маршрут, который планируется запустить уже в 2027 году.

Также президент сообщил о скором подписании соглашения между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. По словам российского лидера, обновленные соглашения окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придадут серьезный импульс развитию российской хозяйственной кооперации.

Делегация КНР во главе с председателем прибыла в Москву 7 мая. До этого сообщалось, что переговоры должны были состояться в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран.

Ранее стало известно, какие подарки привезла китайская делегация в Кремль.