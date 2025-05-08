Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл, что является центром экономических связей России и Китая

Путин назвал энергетику локомотивом экономических связей РФ и КНР
close
Алексей Никольский/фото-хост агентство РИА Новости

Энергетика является важной частью российско-китайских экономических связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе, передает пресс-служба Кремля.

»Локомотив наших связей — энергетика», — заявил российский лидер.

Президент отметил, что в прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Также глава государства напомнил, что РФ занимает второе место по отгрузкам в Китай угля и третье по экспорту сжиженного природного газа.

Среди прочего Путин обратил внимание, что новые совместные инициативы Москвы и Пекина в области энергетики находятся в разработке. В качестве примера российский лидер привел дальневосточный газовый маршрут, который планируется запустить уже в 2027 году.

Также президент сообщил о скором подписании соглашения между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. По словам российского лидера, обновленные соглашения окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придадут серьезный импульс развитию российской хозяйственной кооперации.

Делегация КНР во главе с председателем прибыла в Москву 7 мая. До этого сообщалось, что переговоры должны были состояться в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран.

Ранее стало известно, какие подарки привезла китайская делегация в Кремль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами