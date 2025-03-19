Российский фондовый рынок упал после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи растерял весь рост после разговора Путина и Трампа

Российский фондовый рынок потерял весь рост, который наблюдался перед телефонным разговором президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. На открытии утренней торговой сессии 19 марта индекс Мосбиржи снизился на 1,34% — до 3 213,69 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

По данным на 12:00 мск, российский рынок торгуется на уровне 3210 пунктов. Падение индекса Мосбиржи связано в том числе с неопределенностью итогов переговоров лидеров России и США, пишет «Лента.ру».

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Единственным результатом стало согласие России на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По всем другим вопросам переговоры продолжатся.

В частности, РФ сейчас ждет решения по поводу приостановки принудительной мобилизации на Украине во время 30-дневного перемирия. В Совете Федерации отметили, что США может поддержать это требование, в свою очередь киевские власти могут принять его в штыки.

Вопрос отмены антироссийских санкций также остался открытым. Российский и американский лидеры обсудили лишь перспективы дальнейшего экономического сотрудничества двух стран после завершения украинского конфликта.

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