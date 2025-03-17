Россиянам назвали самые доходные инструменты для вложения

Банковские вклады являются одним из самых доходных инструментов для вложения денег в текущих условиях, в среднем доходность по ним составляет около 21%. Об этом в беседе с RT заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Кроме того, эксперт посоветовал присмотреться к фондам денежного рынка — отобрать лидеров в рейтинге Мосбиржи и купить паи через брокера. По его словам, доходность флагманских фондов на год составляет порядка 22,5%, реальная доходность с рекапитализацией каждый день — 25-26%.

Аналитик отметил, что на фоне падения курса доллара повышенным спросом пользуется и наличная валюта, однако, посоветовал не увлекаться этим вариантом.

«Доходность вложений в акции в перспективе года в среднем может составить 8-10%, но если обратить внимание на дивидендные истории, показатель можно довести и до 12-15%», — добавил Шнейдерман.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого заявил «Газете.Ru», что ЦБ на заседании 21 марта сохранит ключевую ставку на уровне 21%, и банки продолжат снижать ставки по вкладам.

Ранее аналитик рассказал, когда лучше закрывать короткие вклады.