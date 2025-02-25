Названа средняя зарплата врачей в России

Средняя зарплата врачей в России по итогам января — сентября 2024 года превысила отметку в 123 тысячи рублей, заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко, пишет агентство ТАСС.

В начале февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил повысить зарплаты врачам, работающим в учреждениях Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН), до уровня гражданских.

В декабре интернет-издание РБК со ссылкой на обзор hh.ru и ПЭК написало, что за период с января по ноябрь средняя зарплата курьеров увеличилась на 15% и составила 115,6 тысячи рублей в месяц. К ноябрю они стали получать больше врачей, учителей и ИТ-специалистов.

Во второй половине января эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил, что зарплаты производственных рабочих, курьеров, водителей и строителей вырастут в первой половине 2025 года в России.

Ранее россиянам спрогнозировали рост зарплат на 20% в 2025 году.