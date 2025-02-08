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Тюремным медикам повысят зарплату

Путин поручил повысить зарплаты тюремным медикам до уровня гражданских
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Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин поручил повысить зарплаты врачам, работающим в учреждениях Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) до уровня гражданских. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение повысить оклады тюремным медикам было дано главой государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Доклад об исполнении поручения будет предоставлен Путину к 1 июля 2025 года. Ответственным за его реализацию назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

До этого сотрудники ФСИН перехватили дрон, пытавшийся доставить мобильные телефоны в СИЗО.

В январе СМИ сообщали о попытке побега заключенных из ростовского СИЗО-1. Идею побега, согласно данным Telegram-канала SHOT, инициировал Эльнур Т., который якобы уговорил своих сокамерников покинуть заведение, сделав подкоп в одном из помещений.

Позднее ФСИН опровергла сведения о попытке побега заключенных из скандального СИЗО.

Ранее ФСИН закрыла колонию в Каменске-Уральском из-за ушедших на СВО заключенных.

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