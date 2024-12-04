Россиянам спрогнозировали рост зарплат на 20% в 2025 году

В 2025 году зарплаты россиян в абсолютном значении могут вырасти на 15–20%. Об этом «Москве 24» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«В цифровой сфере зарплата, как правило, не связана с инфляцией, а связана со спросом на какие-то уникальные компетенции, знания специалистов. У них и без того неплохие заработные платы, но в условиях дефицита специалистов, конечно, за ними начинается такая охота, в хорошем смысле этого слова», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, не все работодатели будут повышать оплату труда сотрудников. Кроме того, не все компании повышают зарплату в соответствии с инфляцией, добавила специалист. Ордов подчеркнул, что рост не затронет тех работников, которые будут занимать менее активную позицию.

В hh.ru для «Газеты.Ru» до этого подсчитали, что в начале декабря 2024 года средняя предлагаемая зарплата в России достигла 79,9 тыс. рублей (+26% за год). При этом в 100 из 174 специальностей работодатели готовы платить сотрудникам от 80 тыс. рублей, а в 56 — выше 100 тыс. рублей. Самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в России — специалисты в IT, рабочие и строители.

Ранее россиянам назвали тренды в профессиях на 2025 год.