Названы профессии с резким ростом зарплат

Зарплаты производственных рабочих, курьеров, водителей и строителей вырастут в первой половине 2025 года в России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение эксперта по миграционной повестке и найму персонала, директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова.

По его словам, зарплаты этих работников увеличатся на 20%. Оклад курьеров, по оценке аналитиков «Мигрант Сервиса», в первые шесть месяцев 2025 года может вырасти в среднем до 132–186 тысяч рублей, производственных рабочих — до 141–176 тысяч, водителей — до 120–163 тысяч, строителей — до 108–156 тысяч.

В первой половине декабря интернет-издание РБК со ссылкой на обзор hh.ru и ПЭК написало, что с января по ноябрь средняя зарплата курьеров увеличилась на 15% и составила 115,6 тысячи рублей в месяц. К ноябрю они стали получать больше врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысяч рублей) и начинающих ИТ-специалистов.

В декабре газета «Коммерсантъ» писала, что зарплаты московских курьеров могут вырасти до 300 тыс. рублей в месяц на фоне зимнего сезона и нехватки рабочих рук.

Ранее россиянам спрогнозировали рост зарплат на 20% в 2025 году.