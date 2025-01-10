Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $150 млрд

AccuWeather: ущерб от пожаров в Калифорнии может достичь $150 млрд

Экономический ущерб от лесных пожаров на юге Калифорнии может составить $135–150 млрд. Об этом заявил представитель консалтинговой компании AccuWeather Билл Уэйделл в социальной сети X.

«AccuWeather пересмотрела в сторону повышения предварительную оценку общего урона потерь в результате пожаров в Калифорнии, до $135–150 млрд», — написал он.

Ранее AccuWeather озвучивала оценку ущерба в $52–57 млрд.

По словам Уэйделла, метеорологи компании считают, что порывистый ветер и повышенная угроза лесных пожаров сохранятся в Калифорнии и на следующей неделе.

Накануне газета Daily Mail сообщила, что дом сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера в Малибу полностью сгорел в результате пожаров в штате Калифорния.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший упрекнул власти округа Лос-Анджелес, где произошли мощные лесные пожары, в передаче украинскому руководству оборудования для тушения огня.

Ранее несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами