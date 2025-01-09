Дома голливудских звезд сгорели в результате пожара в Калифорнии

Несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Дома нескольких голливудских звезд сгорели в результате мощного лесного пожара в Калифорнии. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным Deadline, свои дома потеряли актеры Энтони Хопкинс («Молчание ягнят»), Дайан Уоррен, супруги Адам Броди (звезда сериала «Одинокие сердца») и Лейтон Мистер (звезда сериала «Сплетница»), Джейми Ли Кертис («Чумовая пятница»), Мэнди Мур («Спеши любить»).

Мур написала в соцсети, что школа, в которую ходят ее дети, разрушена, сгорели рестораны, дома ее друзей.

Об утрате своего дома сообщила и светская львица Пэрис Хилтон: «Разрушения невообразимы. Знать, что так много людей просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно душераздирающе».

В районе, в котором активно бушует огонь, также расположены особняки режиссера Стивена Спилберга, актеров Тома Хэнкса, Брэдли Купера, Дженнифер Энистон, Адама Сэндлера, Бена Аффлека и других.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52-57 млрд.

Ранее в США обвинили Украину в пожарах, охвативших Калифорнию.