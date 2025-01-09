Дом Хантера Байдена сгорел дотла при пожаре в Калифорнии

Daily Mail: в Малибу при пожаре сгорел дом Хантера Байдена стоимостью $4 млн

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Дом сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера в Малибу полностью сгорел в результате пожаров в штате Калифорния. Об этом пишет газета Daily Mail.

По данным издания, стоимость здания оценивалась в $4 млн.

«Исчезло живописное, выкрашенное в белый цвет здание с окнами от пола до потолка, а на его месте осталась обугленная масса обрушившейся каменной кладки, от которой сохранились только две дымовые трубы», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что Хантер Байден арендовал этот дом за $20 тыс. в месяц. Кроме того, в результате лесного пожара сгорел соседний дом, предназначенный для сотрудников службы безопасности.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший упрекнул власти округа Лос-Анджелес, где произошли мощные лесные пожары, в передаче украинскому руководству оборудования для тушения огня.

Ранее несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии.