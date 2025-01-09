Сын Трампа на фоне пожаров в Лос-Анджелесе упрекнул власти в помощи Киеву

Сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший упрекнул власти округа Лос-Анджелес, где произошли мощные лесные пожары, в передаче украинскому руководству оборудования для тушения огня. Претензии он высказал на платформе X.

Один из пользователей социальной сети выложил пост, в котором привел заголовки новостных статей за 2022 год. В них говорится, что экстренные службы Лос-Анджелеса передали Киеву «лишнее» оборудование для ликвидации пожаров.

«Смотрите, ну конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов украинским властям», — написал Трамп-младший.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес начался лесной пожар, усиливаемый ветром. На этом фоне местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. В результате свои дома покинули десятки тысяч человек.

Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила три квадратных километра. Однако к 8 января пламя распространилось на площади 13,44 квадратного километра.

Специалисты компании AccuWeather оценили ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе примерно в $57 млрд. Действующий президент США Джо Байден, в свою очередь, ввел режим масштабного бедствия на всей территории штата Калифорния.

Ранее от губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома потребовали уйти в отставку.